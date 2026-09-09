Basarnas Kirim 2 Rigid Inflatable Boat Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Lampung mengerahkan dua unit Rigid Inflatable Boat (RIB) untuk membantu pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliputi erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Pengerahan dilakukan setelah Basarnas Lampung menerima Rencana Operasi SAR (Renops) H.2 dari Basarnas Banten pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 00.33 WIB.

Basarnas Lampung kemudian mengerahkan RIB 02 dengan tujuh personel dan RIB 03 dengan 10 personel pada pukul 07.00 WIB.

Nantinya, kedua kapal tersebut bergerak menuju lokasi pencarian untuk melakukan penyisiran sesuai area pencarian yang telah ditetapkan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung Deden Ridwansah mengatakan pengerahan tersebut merupakan dukungan terhadap operasi SAR gabungan yang dilakukan di wilayah Selat Sunda.

"Kami mengerahkan dua unit RIB beserta personel untuk mendukung operasi SAR di wilayah Selat Sunda,’’ ujar Deden.

“Tim akan melaksanakan pencarian sesuai search area yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR gabungan di lapangan. Kami berharap upaya pencarian ini dapat segera menemukan kedelapan korban," tandasnya.