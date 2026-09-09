iNews Pantau Intensif Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak saat Meliput Erupsi Gunung Anak Krakatau

JAKARTA – iNews terus memantau perkembangan pencarian jurnalis iNews Yudistiro Pranoto bersama empat jurnalis lainnya yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten. iNews juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian untuk memastikan upaya penyelamatan dan pencarian terhadap kelima jurnalis dapat berlangsung secara maksimal.

"Terkait peristiwa ini, seluruh jajaran Pimpinan Redaksi iNews terus memantau perkembangan pencarian dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat," kata Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Aiman menegaskan, keselamatan para jurnalis merupakan prioritas utama iNews. Seluruh jurnalis diharapkan bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.

"Kami berharap seluruh rekan segera ditemukan dalam keadaan selamat," kata Aiman.

Aiman juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, serta seluruh unsur yang terus melakukan upaya pencarian.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terus berupaya melakukan pencarian," katanya.

Aiman juga menegaskan, di tengah proses pencarian yang masih berlangsung, iNews berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab.

"Kami akan terus menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab," ujar Aiman.