Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

iNews Pantau Intensif Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak saat Meliput Erupsi Gunung Anak Krakatau

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |11:35 WIB
iNews Pantau Intensif Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak saat Meliput Erupsi Gunung Anak Krakatau
Jurnalis Hilang Kontak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – iNews terus memantau perkembangan pencarian jurnalis iNews Yudistiro Pranoto bersama empat jurnalis lainnya yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten. iNews juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian untuk memastikan upaya penyelamatan dan pencarian terhadap kelima jurnalis dapat berlangsung secara maksimal.

"Terkait peristiwa ini, seluruh jajaran Pimpinan Redaksi iNews terus memantau perkembangan pencarian dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat," kata Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Aiman menegaskan, keselamatan para jurnalis merupakan prioritas utama iNews. Seluruh jurnalis diharapkan bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat.

"Kami berharap seluruh rekan segera ditemukan dalam keadaan selamat," kata Aiman.

Aiman juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, serta seluruh unsur yang terus melakukan upaya pencarian.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh unsur yang terus berupaya melakukan pencarian," katanya.

Aiman juga menegaskan, di tengah proses pencarian yang masih berlangsung, iNews berkomitmen menyampaikan setiap perkembangan kepada masyarakat secara akurat dan bertanggung jawab.

"Kami akan terus menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab," ujar Aiman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240992//viral-pkUR_large.jpg
Drone Thermal Canggih Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Erupsi Gunung Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/338/3240990//tni-wa9o_large.jpg
Erupsi Anak Krakatau, Prajurit TNI Dikerahkan Bagikan Masker ke Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240982//basarnas-WghR_large.jpg
Area Diperluas, Ini Titik Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240974//gunung_anak_krakatau-gvqt_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Hari Ini, Terekam 28 Detik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3240972//basarnas-Kqap_large.jpg
Basarnas Perluas Area Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak di Sekitar Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240970//gunung_anak_krakatau-Ad3U_large.jpg
Polri Maksimalkan Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement