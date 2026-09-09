Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Jurnalis Hilang saat Liputan Erupsi Anak Krakatau, Dasco Dorong Pencarian Maksimal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:52 WIB
5 Jurnalis Hilang saat Liputan Erupsi Anak Krakatau, Dasco Dorong Pencarian Maksimal
5 Jurnalis Hilang saat Liputan Erupsi Anak Krakatau, Dasco Dorong Pencarian Maksimal
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) prihatin atas hilang kontak lima jurnalis di perairan Selat Sunda saat hendak meliput erupsi Gunung Api Anak Krakatau. DPR mendorong pihak terkait agar pencarian lima jurnalis itu dilakukan secara maksimal.

"Kami menyatakan prihatin terhadap teman-teman jurnalis yang pada saat ini belum diketahui keberadaannya," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Dasco pun mendorong instasi terkait dapat memaksimalkan pencarian agar para jurnalis dapat ditemukan.

"Kami sudah mendorong kepada instansi terkait, dan juga memonitor upaya-upaya yang dilakukan secara maksimal agar kejelasan dari teman-teman tersebut dapat segera diketahui," ucap Dasco.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu pun mengajak seluruh pihak untuk berdoa agar para jurnalis yang hilang dapat ditemukan.

"Kita doakan semoga upaya yang terbaik juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik," pungkas Dasco.

Sekedar informasi, lima jurnalis dinyatakan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Diketahui, kelimanya berangkat dari Anyer menggunakan speedboat menuju kawasan Krakatau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/338/3241026//perindo-CnLO_large.jpg
Jakarta Terdampak Abu Vulkanik Krakatau, Partai Perindo Bagikan Masker dan Dorong Mitigasi Risiko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241016//viral-oqPl_large.jpg
Basarnas Kirim 2 Rigid Inflatable Boat Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241013//jurnalis_hilang_kontak-DGch_large.jpeg
iNews Pantau Intensif Pencarian Jurnalis yang Hilang Kontak saat Meliput Erupsi Gunung Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240992//viral-pkUR_large.jpg
Drone Thermal Canggih Dikerahkan Cari 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Erupsi Gunung Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/338/3240990//tni-wa9o_large.jpg
Erupsi Anak Krakatau, Prajurit TNI Dikerahkan Bagikan Masker ke Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240982//basarnas-WghR_large.jpg
Area Diperluas, Ini Titik Pencarian 5 Jurnalis Hilang Kontak saat Liput Anak Krakatau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement