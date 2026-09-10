Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Selat Sunda, PFI Minta SAR Sisir Pulau Sertung dan Panjang

JAKARTA - Pewarta Foto Indonesia (PFI) meminta Tim Search and Rescue (SAR) gabungan, memperluas pencarian lima jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. PFI berharap penyisiran tidak hanya dilakukan di laut, tetapi juga mencakup pulau-pulau di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK).

PFI secara khusus meminta Tim SAR memeriksa kemungkinan para penyintas terdampar di pulau-pulau sekitar lokasi kejadian, di antaranya Pulau Sertung dan Pulau Panjang.

Ketua Umum PFI Pusat, Dwi Pambudo mengatakan, pemeriksaan di wilayah daratan penting dilakukan untuk membuka kemungkinan baru dalam pencarian lima jurnalis tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas segala upaya dan kerja keras yang telah dikerahkan oleh tim SAR gabungan demi menemukan rekan-rekan kami. Kami sangat berharap fokus pencarian juga bisa dimaksimalkan untuk menyisir ke pulau-pulau kecil di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Semoga ada titik terang dari sana," ujar Dwi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Menurut Dwi, PFI akan terus mendukung upaya pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Tim SAR gabungan. Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh unsur SAR yang terlibat dalam operasi tersebut.