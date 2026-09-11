Polisi Buru 2 Anak Buah KKB Egianus Kogoya Diduga Penembak 3 ASN di Jayawijaya

JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 mengidentifikasi dua orang berinisial PN dan KT yang terlihat dalam cuplikan panggilan video (video call) yang beredar luas di media sosial.

Keduanya dipastikan merupakan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian. Mereka diduga kuat terlibat dalam penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya di Distrik Muliama, Papua Pegunungan.

Identifikasi tersebut dilakukan setelah kepolisian menyandingkan cuplikan video yang beredar dengan data serta ciri-ciri yang telah dimiliki. Hasil pencocokan tersebut menjadi perkembangan penting dalam penyelidikan untuk melacak keberadaan kedua DPO tersebut.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengatakan bahwa pihaknya telah memastikan identitas kedua orang dalam video tersebut setelah melalui proses pengecekan dan pencocokan dengan data kepolisian.

“Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami,” ujar Yusuf saat dikonfirmasi media, Jumat (11/9/2026).

PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perkara kekerasan di Papua. Keduanya merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya dan berstatus sebagai DPO kepolisian.

Kedua orang tersebut juga diduga terlibat dalam kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026, yang mengakibatkan dua warga sipil mengalami luka tembak.