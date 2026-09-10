KKB Nduga Diduga Dalang Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengusut, kasus penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan penembakan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut,” kata Faizal, Kamis (10/9/2026).

Penembakan terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.53 WIT. Saat itu, rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang berjumlah 11 orang, tengah dalam perjalanan dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.

Setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian hendak kembali ke Wamena. Namun, di tengah perjalanan mereka dicegat sejumlah orang yang diduga membawa senjata api.