Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Nduga Diduga Dalang Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |08:03 WIB
KKB Nduga Diduga Dalang Penembakan 3 Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya
Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 mengusut, kasus penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga diduga terlibat dalam aksi tersebut.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani mengatakan, pihaknya langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan penembakan terhadap masyarakat sipil.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Jayawijaya langsung melakukan langkah-langkah penanganan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut,” kata Faizal, Kamis (10/9/2026).

Penembakan terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.53 WIT. Saat itu, rombongan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya yang berjumlah 11 orang, tengah dalam perjalanan dari Wamena menuju Distrik Muliama untuk meninjau kegiatan cetak sawah.

Setelah kegiatan selesai, rombongan kemudian hendak kembali ke Wamena. Namun, di tengah perjalanan mereka dicegat sejumlah orang yang diduga membawa senjata api.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/340/3241107//kkb-g8K4_large.jpg
Breaking News! Rombongan Bawa Bantuan Beras Ditembaki di Jayawijaya, 2 Tewas dan 1 Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/340/3240964//kkb-oAK3_large.jpg
Kebakaran Pasar Tewaskan 11 Orang di Papua Tengah, Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/340/3240089//kasus_penyanderaan-R3VD_large.jpg
Penyanderaan Warga Sipil di Mimika, Tokoh Pemuda Papua Apresiasi Ketegasan Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240062//dpo_kasus_penembakan_di_puncak_papua_ditangkap-RWL3_large.jpg
DPO Kasus Penembakan di Puncak Papua Ditangkap Satgas Damai Cartenz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240045//konvoi_kendaraan_pt_freeport_diberondong_tembakan-VOPz_large.jpg
Konvoi Kendaraan PT Freeport Diberondong Tembakan di Mimika, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/340/3239813//kkb-WFtH_large.jpg
4 Anggota KKB Batalyon Eden Sawi Tewas Diberondong Tembakan, Ini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement