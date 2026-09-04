Konvoi Kendaraan PT Freeport Diberondong Tembakan di Mimika, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA - Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 mendalami peristiwa penembakan terhadap tiga kendaraan dalam rombongan konvoi PT Freeport Indonesia di Jalan Tambang Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (2/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.25 WIT ketika rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia bergerak dari kawasan Mile Point 68 Tembagapura menuju Kota Timika.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh petugas, rombongan tersebut terdiri atas 15 kendaraan, yakni 13 unit bus, satu unit towing truck, dan satu unit mobil box.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengungkapkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan tiga kendaraan dalam rombongan terkena tembakan. Namun, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat tiga kendaraan yang terkena tembakan, yaitu dua unit bus dan satu unit towing truck. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut,” kata Yusuf, Jumat (4/9/2026).