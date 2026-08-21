Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Tangkap 5 Pembunuh Bripka Fredy Awes, 2 di Antaranya Ditembak Mati

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:36 WIB
Polisi Tangkap 5 Pembunuh Bripka Fredy Awes, 2 di Antaranya Ditembak Mati
Polisi Tangkap 5 Pembunuh Bripka Fredy Awes (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo menangkap lima tersangka, yang diduga terlibat dalam pembunuhan Bripka Anumerta Fredy Lukas Awes. Dua di antaranya tewas setelah melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat dibawa petugas.

Fredy Lukas Awes merupakan personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz, yang diduga dibunuh oleh sekelompok orang di Kabupaten Yahukimo.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, penanganan perkara dilakukan secara bertahap hingga penyidik memperoleh alat bukti dan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

"Pada 18 Agustus 2026, Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, penyelidikan di lapangan, dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka yang perlu dilakukan penangkapan, yaitu RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU," kata Yusuf, Jumat (21/8/2026).

Sehari setelah penetapan tersangka, polisi menangkap RM (18) dan DM (56) yang merupakan orang tua RM. Keduanya kemudian dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan.

"Dari hasil pemeriksaan, DM menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui keterlibatan anaknya dalam perkara pembunuhan tersebut. Sementara itu, pendalaman terhadap RM menghasilkan informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya," ujar Yusuf.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237483//personel_polisi-sHSZ_large.jpg
KKB Tembaki Rombongan Polisi di Tolikara, 1 Personel Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237331//kkb-03F9_large.jpg
Jenderal Ahli Perang Hutan Kopassus Lucky Avianto Temukan Mumi saat Duduki Markas KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237326//kkb-Wn4C_large.jpg
Kronologi Lengkap KKB Sandera 9 Wanita dan Bunuh Warga di Mimika   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237273//satgas_damai_cartenz-Iac5_large.jpg
DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat Bebaskan 9 Anak yang Disandera KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/340/3237242//kkb-5EWp_large.jpg
9 Perempuan Disandera KKB di Mimika, Operasi Keamanan TNI-Polri Harus Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237151//kkb-Vn6c_large.jpg
6 Brevet Langka Jenderal Kopassus Lucky Avianto yang Pimpin Upacara HUT RI di Markas KKB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement