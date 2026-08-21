Polisi Tangkap 5 Pembunuh Bripka Fredy Awes, 2 di Antaranya Ditembak Mati

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo menangkap lima tersangka, yang diduga terlibat dalam pembunuhan Bripka Anumerta Fredy Lukas Awes. Dua di antaranya tewas setelah melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri saat dibawa petugas.

Fredy Lukas Awes merupakan personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz, yang diduga dibunuh oleh sekelompok orang di Kabupaten Yahukimo.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, penanganan perkara dilakukan secara bertahap hingga penyidik memperoleh alat bukti dan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut.

"Pada 18 Agustus 2026, Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo melaksanakan gelar perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, penyelidikan di lapangan, dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka yang perlu dilakukan penangkapan, yaitu RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU," kata Yusuf, Jumat (21/8/2026).

Sehari setelah penetapan tersangka, polisi menangkap RM (18) dan DM (56) yang merupakan orang tua RM. Keduanya kemudian dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan.

"Dari hasil pemeriksaan, DM menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui keterlibatan anaknya dalam perkara pembunuhan tersebut. Sementara itu, pendalaman terhadap RM menghasilkan informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya," ujar Yusuf.