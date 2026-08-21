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KKB Tembaki Rombongan Polisi di Tolikara, 1 Personel Terluka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:14 WIB
KKB Tembaki Rombongan Polisi di Tolikara, 1 Personel Terluka
Personel polisi ditembaki KKB (foto: dok ist)
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JAKARTA - Rombongan personel kepolisian diserang dengan tembakan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat melintas di Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Kamis (20/8/2026). Dalam serangan tersebut, seorang polisi terluka akibat terkena tembakan.

Personel Polsek Ilu, Polres Puncak Jaya, Bripda Jhon Galu Situmorang terkena proyektil pada bagian pangkal paha kiri. Saat kejadian, Jhon Galu bersama sejumlah personel lainnya tengah melakukan observasi di wilayah tersebut.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo mengatakan serangan terjadi di jalan poros yang menghubungkan Puncak Jaya dan Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage.

"Kejadian tersebut terjadi di jalan Poros dari Puncak Jaya menuju Tolikara, yaitu di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara, saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian," kata Yusuf, Jumat (21/8/2026).

Tembakan tersebut mengenai kendaraan dinas yang digunakan rombongan polisi. Sejumlah bagian kendaraan mengalami kerusakan, termasuk lampu rotator yang pecah. Salah satu proyektil kemudian mengenai Bripda Jhon Galu.

"Berdasarkan hasil identifikasi dan penyelidikan kami, pelaku patut diduga kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi," ujar Yusuf.

 

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