Profil Mentereng Komandan Upacara HUT TNI Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pengobrak-abrik Markas KKB

JAKARTA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto menjadi komandan upacara HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026).

Sebelumnya, pada HUT ke-80 TNI tahun 2025 Letjen TNI Bambang Trisnohadi yang saat itu juga menjabat Pangkogabwilhan III menjadi komandan upacara.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto yang bertindak sebagai inspektur upacara pada HUT TNI juga meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI.

Profil Lucky Avianto

Letjen Lucky Avianto saat ini menjabat Pangkogabwilhan III. Dia dikenal sebagai Jenderal Kopassus pemburu KKB. Dalam satu kesempatan, dia pernah mendatangi langsung Markas TPNPB-OPM/KKB yang baru saja direbut untuk memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Saya datang sendiri ke Markas TPNPB-OPM yang baru saja direbut lalu menjadi Irup Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Ugimba Intan Jaya," ujar Lucky beberapa waktu lalu.

Lucky Avianto mengawali karier militernya di Korps Baret Merah Kopassus mulai dari Danton, Danki, Pasiops Batalyon, Kasiops Grup-1, Wadanyon-11, Danyonif-400/Banteng Raiders, Danyonif-500/Raider, Dandim-0829/Bangkalan.

Selanjutnya Waasops Danjen Kopassus, Asren Danjen Kopassus, Asops Danjen Kopassus, Asops Kasdam XVIII/Kasuari.

Kariernya semakin moncer saat dia dipromosikan sebagai Danrindam XII/Tanjungpura, Pa Sahli Tk. III Bidang Hubint Panglima TNI pada Desember 2024, Pangdam XXIV/Mandala Trikora dan saat ini Pangkogabwilhan III menggantikan Letjen TNI Bambang Trisnohadi.