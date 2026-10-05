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Rekam Jejak Berdarah Arso Aisnak dan Yohanes, 2 Algojo KKB yang Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |00:00 WIB
Rekam Jejak Berdarah Arso Aisnak dan Yohanes, 2 Algojo KKB yang Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI
Pasukan TNI AD/dok TNI
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PAPUA – Dua pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Arso Aisnak dan Yohanes KY tewas saat baku tembak dengan pasukan TNI di dalam hutan yang berada di bagian utara Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

Arso Aisnak merupakan Komandan Komando Wilayah Pertahanan II Kodap IV Sorong Raya dan Yohanes KY adalah Komandan Batalyon Karef Hamit Kodap IV Sorong Raya.  Keduanya merupakan algojo KKB dari Kelompok TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Jaya pimpinan Manfret Fatem.

“Arso Aisnak dan Yohanes KY yang terkenal sebagai duet maut alias pasangan algojo yang selalu menjadi eksekutor setiap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Jaya, tewas dalam kontak senjata tersebut,” ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Minggu (4/10/2026).

Sementara pimpinan mereka yakni Manfret Fatem, memilih kabur, melarikan diri bersama sisa anggota kelompoknya kedalam hutan.

“Dari lokasi kami temukan sejumlah barang milik OPM, antar lain 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta pelurunya, puluhan amunisi senapan mesin otomatis, beberapa bilah senjata tajam, alat komunikasi dan 2 lembar bendera bintang kejora,” ujar Lucky.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, kedua algojo dan anggota TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Jaya lainnya terkenal bengis.

“Mereka melakukan kejahatan kemanusiaan antara lain pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan. Kita berharap tidak lagi terjadi di tanah Papua, khususnya di Sorong Papua Barat Daya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh Anggota TPNPB-OPM, dimanapun kalian berada. TNI-Polri bersama seluruh aparat penegak hukum di ufuk timur Indonesia, akan terus mengejar dan menangkap seluruh pelaku kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua, baik dalam keadaan hidup atau mati.

 

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