Pasukan Elite TNI Kepung Kendaraan Pengangkut KKB, Pembunuh Bripda Oktovianus Ditangkap!

PAPUA - Satgas Yonif 122 Tombak Sakti (TS) menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) berinisial HS yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Yahukimo di Kabupaten Keerom, Papua.

Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema Brigjen TNI Riyanto mengatakan, pelaku ditangkap saat melintas di Jalan Trans Papua, ruas Jayapura-Wamena.

"Penangkapan terhadap HS dilakukan saat hendak melintasi bersama tiga rekannya, yaitu MP, US, dan JS," kata Riyanto dikutip, Minggu (15/11/2026).

Penangkapan tersebut dilakukan prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Statis RI-PNG Koops TNI Habema Yonif 122/TS di Pos Kalibom, Distrik Waris, Kabupaten Keerom.

Riyanto melanjutkan, penangkapan tersebut berawal dari informasi mengenai kendaraan yang mengangkut anggota KKB.

Prajurit kemudian melakukan pemantauan. Saat kendaraan yang dicurigai melintas di Pos Kalibom, petugas menghentikan kendaraan dan mengamankan empat orang di dalamnya.