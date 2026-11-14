2 Perampok Penyekap Bocah Perempuan hingga Tewas Dibekuk Polisi, Ini Kronologinya

Polisi menangkap pelaku perampokan dan penyekapan yang menyebabkan tewasnya bocah perempuan berusia 10 tahun di Malang.

JAKARTA - Satreskrim Polres Malang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang menewaskan seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dua pelaku berinisial FYS (20) dan MY (21) berhasil ditangkap kurang dari 1 x 24 jam setelah kejadian.

Kedua tersangka masing-masing berinisial FYS (20), warga Kecamatan Wagir, dan MY (21), warga Kecamatan Tajinan. Tim gabungan Satreskrim Polres Malang menangkap keduanya di rumah masing-masing pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetia Akbar mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan perangkat desa pada Kamis (12/11/2026). Laporan itu terkait seorang ibu yang menemukan anaknya dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan tangan dan kaki terikat serta mulut tersumpal kain.

"Dalam waktu kurang dari satu kali 24 jam, kami berhasil mengungkap dua tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut," ujar Hafiz, Sabtu (14/11/2026).

Korban merupakan perempuan pelajar kelas IV sekolah dasar yang ditemukan di rumahnya di Dusun Jemunang, Desa Pandanrejo, Kecamatan Wagir. Korban sempat dibawa ke RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, namun dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penyidikan, aksi pencurian tersebut telah direncanakan sekitar satu hingga dua minggu sebelumnya. Tersangka FYS diketahui mengenal ayah korban setelah bekerja bersama sebagai tukang bangunan selama sekitar satu bulan.

Kedekatan itu membuat FYS mengetahui kondisi rumah, aktivitas keluarga, hingga lokasi penyimpanan kunci rumah dan kendaraan. Bahkan, ayah korban sempat meminta FYS mengajarinya mengemudikan mobil yang baru dimiliki keluarga tersebut.

"Melalui perkenalan tersebut, tersangka FYS mengetahui dan bisa memetakan rumah korban, termasuk rutinitas keluarga serta tempat menyimpan barang berharga dan kunci masuk," ujar Hafiz.