Kekeringan Parah Melanda Malang, Polisi Turun Tangan Kirim Air Bersih

Polisi salurkan air bersih di Malang, Jawa Timur (Foto: Puteranegara B/Okezone)

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami kekeringan. Sebanyak 35 ribu liter air bersih disalurkan untuk warga yang terdampak kemarau panjang.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Kalipare yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika warga kesulitan mendapatkannya akibat kemarau, kami berupaya hadir untuk membantu meringankan kebutuhan mereka," kata Kasi Humas Polres Malang AKP M. Budiono, Kamis (8/10/2026).

Air yang dikirim kemudian ditampung dalam tandon untuk digunakan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses distribusi dilakukan bersama personel Polsek Sumbermanjing Wetan, pemerintah desa, dan masyarakat.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Polres Malang juga menyalurkan 20 ribu liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kecamatan Kalipare. Bantuan tersebut diberikan kepada warga Dusun Banduarjo dan Dusun Pondok Kobong, Desa Sumberpetung.