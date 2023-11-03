Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tolong! Warga 11 Kecamatan di Muarojambi Alami Krisis Air Bersih Ekstrem

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |08:50 WIB
Tolong! Warga 11 Kecamatan di Muarojambi Alami Krisis Air Bersih Ekstrem
Warga Jambi alami krisis air bersih. (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Krisis air bersih di Kabupaten Muarojambi, Jambi semakin ekstrem. Betapa tidak, hingga saat ini krisis air bersih makin meluas hingga mencapai 11 kecamatan. Setidaknya, sekitar 30 desa dan satu kelurahan setiap harinya membutuhkan pasokan air bersih dari pemerintah setempat.

Sementara, datangnya musim kemarau tahun ini diprediksi masih akan berlangsung lama. Akibatnya, warga harus mengkonsumsi air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan, air bersih bantuan pemerintah daerah terpaksa harus dihemat penggunaannya.

 BACA JUGA:

Menurut Camat Sekernan, Muhammad Iqbal di daerahnya sudah 15 desa dan satu kelurahan mengalami krisis air bersih. "Sedangkan warga di pinggiran desa di Sungai Batanghari terkadang harus menggunakan air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-harinya," ungkapnya, Jumat (3/11/2023).

Dirinya berharap, pemerintah terus memberikan pasokan air bersih ke desa-desa yang mengalami krisis air bersih ekstrim.

 BACA JUGA:

Plt Kepala Pelaksana BPBD Muarojambi menambahkan, hingga saat ini sudah 30 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muarojambi yang mengalami krisis air bersih.

