Warga Kendal 5 Bulan Alami Krisis Air Bersih, Hanya Andalkan Bantuan BPBD

KENDAL - Warga di Desa Curugsewu, Kecamatan Patean Kendal, Jawa Tengah, ternyata sudah mengalami kesulitan air bersih sejak Juli 2023 lalu. Warga mulai merasakan sulit mendapatkan air bersih saat memasuki musim kemarau.

Hingga kini, di awal Oktober 2023 warga masih mengalami krisis serta mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Kendal.

Petugas yang datang ke Desa Curugsewu hampir setiap hari sudah faham betul dan langsung mengisi jerigen atau ember dengan air bantuan, tanpa membuat antrean.

Bantuan air bersih menjadi satu-satunya harapan warga untuk bisa memperoleh air bersih untuk kebutuhan memasak dan minum. Saking seringnya mengirimkan air, warga kini tidak perlu mengantre panjang. Deretan jerigen dan drum hingga ember untuk memandikan bayi terlihat berjajar di depan rumah warga.

Waktu kedatangan truk tangki, BPBD Kendal yang sudah pasti membuat warga hanya mengeluarkan dan menyediakan tempat untuk menampung. Apalagi saat kedatangan truk di siang hari ketika warga masih berada di ladang petugas seakan hapal, tidak perlu lagi meminta warga keluar rumah membawa tempat untuk menempung air.

Menurut Murniasih, warga sekitar mengaku sudah lima bulan kesulitan mendapatkan air bersih. Biasanya air bantuan yang dikirim BPBD maupun sumbangan dari instansi lainnya digunakan untuk kebutuhan memasak dan minum.

"Sesekali juga digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci," kata Muniarsih.