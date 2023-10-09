Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Foto Produk untuk Pelaku UMKM di Palangkaraya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |14:22 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Foto Produk untuk Pelaku UMKM di Palangkaraya
Sosialisasikan Ganjar, relawan gelar pelatihan foto produk untuk UMKM di Palangkaraya. (Ist)
A
A
A

 

PALANGKARAYA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) dan Srikandi Ganjar berkomitmen memberdayakan serta mengembangkan kreativitas anak muda di beberapa wilayah Indonesia.

Kedua sukarelawan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut berkolaborasi untuk menggelar pelatihan foto produk dan membuat konten usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi ratusan santri dan perempuan milenial di Aula Gedung GBK, Jalan G Obos Induk Nomor 77, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya.

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Kalteng, Hamijul Fuad mengatakan, pihaknya bersama Srikandi Ganjar melihat kurangnya geliat produk UMKM di Kalteng.

Karena itu, pelatihan memfoto produk dan membuat konten UMKM bagi santri dan perempuan milenial ini menjadi salah satu usaha untuk menumbuhkan minat mereka pada dunia usaha.

"Milenial hari ini kurang perhatian pada produk-produk lokal UMKM di Kalteng. Makanya, kami mengajak santri dan perempuan milenial mengangkat produk lokal asli Kalteng untuk bisa menembus pasar nasional dan internasional," ucapnya, dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Setelah adanya pelatihan foto produk dan membuat konten UMKM yang inovatif, SDG dan Srikandi Ganjar berharap anak muda tertarik membuka usaha UMKM serta makin inovatif dalam menjual barang dagangannya, salah satunya di media sosial.

"Harapan kami, setelah kegiatan ini, produk lokal asli Kalteng berhasil menembus pasar nasional dan internasional. Karena banyak contoh seperti keripik kelakai, dan tas asli Kalteng," ucapnya.

Dengan adanya pelatihan ini, Santri Ganjar dan Srikandi mengajak milenial berinovasi mengembangkan produk UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement