Sosialisasikan Ganjar, Relawan Gelar Pelatihan Foto Produk untuk Pelaku UMKM di Palangkaraya

PALANGKARAYA - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) dan Srikandi Ganjar berkomitmen memberdayakan serta mengembangkan kreativitas anak muda di beberapa wilayah Indonesia.

Kedua sukarelawan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut berkolaborasi untuk menggelar pelatihan foto produk dan membuat konten usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi ratusan santri dan perempuan milenial di Aula Gedung GBK, Jalan G Obos Induk Nomor 77, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya.

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG Kalteng, Hamijul Fuad mengatakan, pihaknya bersama Srikandi Ganjar melihat kurangnya geliat produk UMKM di Kalteng.

Karena itu, pelatihan memfoto produk dan membuat konten UMKM bagi santri dan perempuan milenial ini menjadi salah satu usaha untuk menumbuhkan minat mereka pada dunia usaha.

"Milenial hari ini kurang perhatian pada produk-produk lokal UMKM di Kalteng. Makanya, kami mengajak santri dan perempuan milenial mengangkat produk lokal asli Kalteng untuk bisa menembus pasar nasional dan internasional," ucapnya, dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Setelah adanya pelatihan foto produk dan membuat konten UMKM yang inovatif, SDG dan Srikandi Ganjar berharap anak muda tertarik membuka usaha UMKM serta makin inovatif dalam menjual barang dagangannya, salah satunya di media sosial.

"Harapan kami, setelah kegiatan ini, produk lokal asli Kalteng berhasil menembus pasar nasional dan internasional. Karena banyak contoh seperti keripik kelakai, dan tas asli Kalteng," ucapnya.

Dengan adanya pelatihan ini, Santri Ganjar dan Srikandi mengajak milenial berinovasi mengembangkan produk UMKM agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.