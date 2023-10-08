Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ribuan Warga Cirebon Ikuti Senam Sehat, Teriakan Ganjar Presiden Menggema

Abdul Rohman , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |22:28 WIB
Ribuan Warga Cirebon Ikuti Senam Sehat, Teriakan Ganjar Presiden Menggema
Ribuan warga senam sehat bareng Ganjar di Cirebon (Foto : MPI)
A
A
A

 

CIREBON - Ribuan warga Cirebon tumpah ruah memadati jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Mereka terlihat antusias mengikuti senam sehat bersama Ganjar Pranowo, pada Minggu (8/10/2023). Ribuan warga yang didominasi oleh kaum ibu-ibu milenial ini, terlihat antusias dan kompak mengikuti senam sehat, mereka pun menerikkan "Ganjar Presiden".

Dalam acara itu, para ibu-ibu juga kompak mengenakan kaos putih bertulisan "Ganjar Network For Presiden".

Di atas panggung Ganjar Pranowo tak lupa menyapa ribuan masyarakat, serta menyampaikan rasa sayangnya terhadap warga cirebon, terlebih lagi saat ia memakan makanan khas Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan akan menyiapkan tahapan-tahapan untuk menuju pemilu, dengan semangat politik suci untuk membantu yang lemah. Ia pun mengajak masyarakat Cirebon untuk meraih cita-cita demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Inisiator Ganjar Network For President, Maruarar Sirait, mengatakan kegiatan senam sehat ini untuk memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat Kota Cirebon. Namun, kata dia, ternyata antusias warga Cirebon terhadap Ganjar cukup bagus dan sebagian telah mengenal sosok Ganjar.

"Kegiatan ini memperkenalkan masyarakat kota cirebon terhadap sosok Ganjar, ternyata kita bisa liat bersama. Warga Kota Cirebon sudah mengenalinya, apalagi kaum ibu-ibunya, ketika ganjat datang, mereka semua teriak "Ganjar Presiden!," katanya, usai mendampingi Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
