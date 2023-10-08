Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Kunjungi Ponpes Gedongan, Santriwati : Salam Buat Mas Alam yang Ganteng Pak

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |22:19 WIB
Ganjar Kunjungi Ponpes Gedongan, Santriwati : Salam Buat Mas Alam yang Ganteng Pak
Ganjar Pranowo menyambangi pondok pesantren di Cirebon (Foto: istimewa)
CIREBON - Bacapres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, Minggu (8/10/2023). Di salah satu pondok tertua di Jawa Barat itu, Ganjar disambut antusias para ulama serta ratusan santri dan masyarakat.

Namun, ada yang unik saat Ganjar tiba di Ponpes Gedongan sekira pukul 14.00 WIB itu. Bukannya berebut bersalaman dengan Ganjar, para santriwati justru mencari Alam, putra semata wayang Ganjar Pranowo.

"Selamat datang di Cirebon pak. Pak Ganjar aku mencintai salah satu wargamu. Mas Alam mana pak, kok nggak diajak? Salam buat Mas Alam yang ganteng ya pak," teriak para santriwati itu.

Ganjar hanya tersenyum mendengar jeritan para santriwati yang mengidolakan anaknya itu. Sesekali ia melempat simbol cinta saranghaeyo dengan tangan dilipat layaknya artis kore.

"Waaah...aku juga cinta Pak Ganjar," balas para santriwati itu senang.

Kedatangan Ganjar juga langsung disambut oleh Pengasuh Ponpes Gedongan, Kyai Abdul Hayyi Imam. Sebuah kain sorban berwarna putih dikalungkan Kyai Hayyi pada Ganjar sambil dibacakan doa.

"Pak Ganjar ini tokoh nasional, mari kita doakan mudah-mudahan pak Ganjar diberikan kelancaran dan kemudahan serta ridho Allah SWT untuk menjadi presiden 2024. Dengan kekuatan illahiyah dan insaniyahnya, mudah-mudahan terkabul," ucap Kyai Hayyi mendoakan Ganjar.

Ganjar kemudian diajak Kyai Hayyi menuju ke kediamannya. Di dalam rumah, sudah ada beberapa kyai besar lain yang menunggu di sana.

