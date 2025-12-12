Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Jamaah Padati 40 Hari Wafatnya Tubagus Sangadiah di Pandeglang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |20:10 WIB
Ribuan Jamaah Padati 40 Hari Wafatnya Tubagus Sangadiah di Pandeglang
Ribuan Jamaah Padati 40 Hari Wafatnya Tubagus Sangadiah di Pandeglang (iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA – Ribuan jamaah memadati acara peringatan 40 hari wafatnya mantan Ketua Umum Paguron Jalak Banten Nusantara (PJBN), KH Tubagus Sangadiah, di Pandeglang, Banten, Kamis (11/12/2025) malam. Almarhum merupakan tokoh kharismatik, ulama, dan juga pendekar.

1. 40 Hari Wafatnya KH Tubagus Sangadiah

Acara yang digelar untuk mengenang sosok ulama kharismatik tersebut tidak hanya dihadiri oleh umat muslim, tetapi juga dihadiri pemuka agama dari berbagai latar belakang keyakinan.

Putri TB Sangadiah, Ratu Ageng Rekawati, mengungkapkan, acara 40 harian ini turut dihadiri tokoh lintas agama, seperti dari Pendeta, tokoh agama Hindu, hingga Buddha. Baginya, kehadiran tokoh lintas agama ini merupakan bukti nyata dari nilai-nilai yang ditanamkan sang ayah semasa hidup.

"Kebetulan orang tua saya dikenal sebagai ulama. Jadi mereka merangkul semua etnis dan tidak membeda-bedakan agama mana pun," ujar Ratu Ageng di sela-sela acara.

Menurut Bunda Reka, sapaan akrabnya, sang ayah selalu mengajarkan pentingnya fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Prinsip utamanya adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak tanpa memandang golongan atau kepentingan pribadi.

"Gimana kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang banyak tanpa harus memikirkan kepentingan diri sendiri," ucap Bunda Reka.

Para jamaah yang hadir tidak hanya berasal dari wilayah domestik atau masyarakat sekitar. Ada juga yang datang dari berbagai luar kota untuk mendoakan almarhum. 

 

Halaman:
1 2
      
