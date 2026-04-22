Tabung Gas Meledak, 7 Orang Sekeluarga Jadi Korban

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |11:48 WIB
Ledakan gas (foto: freepik)
PANDEGLANG – Ledakan tabung gas elpiji mengguncang sebuah rumah warga di Kampung Pasir Angin, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Senin 20 April 2026 sekitar pukul 22.00 WIB. Insiden tersebut menyebabkan satu keluarga mengalami luka bakar.

Rumah yang terdampak diketahui milik Roni. Saat kejadian, ia bersama enam anggota keluarganya berada di dalam rumah. Ledakan terjadi secara tiba-tiba dan memicu kepanikan warga sekitar.

Seorang warga setempat, Jarna, mengatakan suara ledakan terdengar keras hingga membuat warga berhamburan keluar rumah.

“Iya, tabung gas di rumah Kang Roni meledak. Kang Roni dan anak-anaknya mengalami luka bakar,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Korban luka bakar masing-masing Beti (25), Kiki (21), Mubarok (20), Tamam (5), Fatir (7), dan Ayip (19). Seluruh korban segera dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan penanganan medis.

 

