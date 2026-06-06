Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-laki Kembali Meletus, Lontarkan Abu Vulkanik 1.500 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki, di Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada, Sabtu (6/6/2026) pagi. PVMBG melaporkan tinggi kolom abu vulkanik teramati ± 1.500 m di atas puncak (± 3.084 m di atas permukaan laut).

“Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 44.4 mm dan durasi ± 2 menit 12 detik. Erupsi disertai gemuruh lemah,” tulis PVMBG dalam keterangan tertulisnya.

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki .

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” imbau PVMBG.

PVMBG juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng jaya, Boru, Nawakote.

“Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi Laki-laki, memakai masker/penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” demikian keterangan PVMBG.

(Fahmi Firdaus )

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