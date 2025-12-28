Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Universitas Pamulang Buat Pelatihan Ketrampilan Public Speaking di Desa Sukajadi Pandeglang

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |06:41 WIB
PANDEGLANG -  Desa Sukajadi, Pandeglang Banten merupakan salah satu desa pariwisata yang potensial dengan pantai yang indah dan Gunung Krakatau. Oleh karena itu, peran masyarakat dan keterampilan pemandu wisata dalam berbicara kepada para wisatawan sangat diperlukan.

Hal ini yang membuat Universitas Pamulang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membuat pelatihan ketrampilan berbicara dihadapan publik atau  public speaking  bagi para pemandu wisata.

“Dengan pelatihan hari ini Kami merasa tidak sekadar memperoleh pelatihan ketrampilan berbicara, tetapi juga bagaimana berlatih mengaitkan emosi,” ujar Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bagus Nugraha, Minggu (28/12/2025).

Bagus juga menekankan pentingnya memiliki ketrampilan dalam berbicara di hadapan audiens, untuk keberhasilan memberikan jasa yang prima bagi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sementara itu, Kaprodi Komunikasi Universitas Pamulang, Katry Anggraini menambahkan, pemandu yang dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris tidak hanya dapat menjelaskan informasi tentang objek wisata.

‘’Tetapi juga dapat menciptakan koneksi emosional yang mendalam dengan wisatawan, meningkatkan kepuasan mereka selama berkunjung,”ujarnya.

 

