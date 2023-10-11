Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Tanggulangi Kekeringan di Sumedang, Basarnas Kerahkan Alat Water Treatment

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:03 WIB
Tanggulangi Kekeringan di Sumedang, Basarnas Kerahkan Alat Water Treatment
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BANDUNG - Basarnas Bandung mengerahkan alat water treatment atau penjernih air untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sumedang. Alat tersebut menyusul ada 18 kecamatan alami kekeringan.

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril menyebutkan, Basarnas mengirimkan bantuan peralatan penjernih air untuk masyarakat yang terdampak krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Sumedang. Untuk tahap awal, sasarannya adalah wilayah di Kecamatan Darmaraja.

 BACA JUGA:

"Basarnas Bandung mengerahkan satu tim personel dan juga kendaraan Disaster Support Tactical Equipment Vehicle yang memiliki peralatan water treatment ke Kabupaten Sumedang, " kata dia.

Menurut dia, hal itu berdasarkan hasil koordinasi Basarnas Bandung dengan BPBD Sumedang bahwa bencana kekeringan di Kabupaten Sumedang mengakibatkan 18 Kecamatan di Kabupaten Sumedang terdampak krisis air bersih.

 BACA JUGA:

Sekitar pukul 09.30 WIB, SAR Bandung beserta Tim Rescue Basarnas Bandung tiba di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang. Diterima langsung oleh Pj Bupati Sumedang Herman Suryatman didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno.

Pertemuan tersebut untuk koordinasi kedua instansi bekerjasama melakukan penyulingan air bersih di Sungai Cimanuk, Jembatan Lingkar Wado, Kecamatan Wado, untuk di distribusikan bagi warga terdampak kekeringan.

