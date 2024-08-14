Kekeringan Ekstrem Landa Muarojambi, Warga Gunakan Air Sungai Batanghari yang Keruh

MUAROJAMBI - Krisis air bersih masih terjadi di Kabupaten Muarojambi, Jambi. Terparah terjadi di 3 RT di wilayah Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Sudah sekitar satu bulan ini, ratusan warga terpaksa gunakan air Sungai Batanghari yang keruh guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, cuci pakaian dan lainnya.

Sedangkan untuk kebutuhan air minum, warga harus merogoh kocek lagi untuk membelinya. Selain air sumur yang sudah kering, juga pasokan air dari PDAM setempat sudah tidak mengalir lagi.

Salah seorang warga, Azizah mengaku terpaksa menggunakan air keruh dari Sungai Batanghari untuk kebutuhan mandi dan mencuci.

"Air sumur kami sudah kering hampir 1 bulan. Kalau untuk kebutuhan minum, kami harus terpaksa membeli," tuturnya, Rabu (14/8/2024).