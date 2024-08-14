Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kekeringan Ekstrem Landa Muarojambi, Warga Gunakan Air Sungai Batanghari yang Keruh

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |11:07 WIB
Kekeringan Ekstrem Landa Muarojambi, Warga Gunakan Air Sungai Batanghari yang Keruh
Warga Muarojambi gunakan air Sungai Batanghari (foto: dok ist)
A
A
A

MUAROJAMBI - Krisis air bersih masih terjadi di Kabupaten Muarojambi, Jambi. Terparah terjadi di 3 RT di wilayah Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi.  Sudah sekitar satu bulan ini, ratusan warga terpaksa gunakan air Sungai Batanghari yang keruh guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, cuci pakaian dan lainnya.

Sedangkan untuk kebutuhan air minum, warga harus merogoh kocek lagi untuk membelinya. Selain air sumur yang sudah kering, juga pasokan air dari PDAM setempat sudah tidak mengalir lagi.

Salah seorang warga, Azizah mengaku terpaksa menggunakan air keruh dari Sungai Batanghari untuk kebutuhan mandi dan mencuci.

"Air sumur kami sudah kering hampir 1 bulan. Kalau untuk kebutuhan minum, kami harus terpaksa membeli," tuturnya, Rabu (14/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061703/kekeringan-Q0qS_large.jpg
Warga Ambil Air Kubangan karena Kekeringan, DPR: Segera Beri Bantuan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/512/3019381/kekeringan-melanda-dua-desa-di-cilacap-627-jiwa-terdampak-EDU4FEjGYN.jpg
Kekeringan Melanda Dua Desa di Cilacap, 627 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/340/2913580/tolong-warga-11-kecamatan-di-muarojambi-alami-krisis-air-bersih-ekstrem-Z910wqO6AT.jpg
Tolong! Warga 11 Kecamatan di Muarojambi Alami Krisis Air Bersih Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/337/2912858/kekeringan-terus-mengintai-el-nino-bakal-bertahan-hingga-februari-2024-vHitTStRch.jpg
Kekeringan Terus Mengintai, El Nino Bakal Bertahan hingga Februari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/338/2902691/das-di-pulau-jawa-kritis-perparah-krisis-air-bersih-b1DbmE1n2Y.jpg
DAS di Pulau Jawa Kritis, Perparah Krisis Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/337/2902682/gawat-hampir-80-kabupaten-kota-di-seluruh-pulau-jawa-krisis-air-bersih-1vmO7tqvVk.jpg
Gawat! Hampir 80% Kabupaten Kota di Seluruh Pulau Jawa Krisis Air Bersih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement