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BNPB: Puluhan Desa di Jateng Dilanda Kekeringan, Ribuan Warga Terdampak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |14:35 WIB
BNPB: Puluhan Desa di Jateng Dilanda Kekeringan, Ribuan Warga Terdampak
Puluhan Desa di Jateng Dilanda Kekeringan, Ribuan Warga Terdampak/Okezone
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JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebut, musim kemarau disertai El Nino menyebabkan cadangan air tanah di beberapa daerah di Pulau Jawa surut. Akibatnya, ribuan warga mengalami kekurangan air bersih.

"Dari Provinsi Jawa Tengah dilaporkan hingga Senin (28/9) kekeringan melanda warga Kabupaten Pati, Sragen, dan Pemalang. Di Pati, sebanyak 15 desa di tujuh kecamatan terdampak kekeringan,"ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Selasa (29/9/2026).

Daerah yang dilanda kekeringan yaitu Kecamatan Winong, Pucakwangi, Jaken, Jakenan, Gabus, Kayen, dan Tambakromo dengan total warga terdampak sebanyak 1.131 Kepala Keluarga (KK) atau 3.896 jiwa.

Pada Senin (28/9) BPBD Kabupaten Pati melakukan distribusi air bersih sebanyak 94.000 liter dengan penerima manfaat 1.001 KK (3.476 jiwa) di 11 desa.

"Di Sragen, sebanyak 12 desa di Kecamatan Gesi, Tangen, Mondokan, Jenar, dan Miri terdampak kekeringan,”ujarnya.

“Warga terdampak terdata sebanyak 2.298 KK atau 7.224 jiwa. Pada Senin (28/9) BPBD Kabupaten Sragen mendistribusikan air bersih sebanyak 9 Tangki (41.000 liter)," lanjutnya.

Sementara di Pemalang, kata dia, sebanyak 23 desa di sembilan kecamatan terdampak kekeringan. Kecamatan terdampak adalah Kecamatan Belik, Bawang, Pulosari, Watukumpul, Bantarbolang, Randudongkal, Bodeh, Warungpring, dan Cilongok.

 

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