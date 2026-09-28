Akses Jalan di Keerom Terputus, Satgas Pamtas TNI dan Tim Ekspedisi Patriot Bangun Jembatan Darurat

PAPUA - Akses konektivitas jalan yang belum memadai menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. Masalah aksesibilitas mulai teratasi lewat perbaikan jembatan darurat penghubung antarkampung.

Jembatan darurat dibangun Satgas Pamtas TNI bersama Tim Ekspedisi Patriot untuk mengurai keterbatasan mobilitas serta memperlancar distribusi hasil pertanian di wilayah perbatasan.

Jembatan kayu merbau berukuran 4,5 × 7 meter tersebut merupakan akses utama penghubung tiga kampung menuju Kota Arso dan Tugu Perbatasan Republik Indonesia - Papua Nugini MM 4.4, sekaligus jalur penting karena menjadi denyut nadi distribusi perekonomian warga.

"Ini program dari Tim Patriot membantu kami masyarakat Kampung Yuruf, lebih khusus dapat kita kerja sama gotong royong melakukan pembangunan jembatan darurat penghubung antarkampung,” ujar Kepala Suku/Ondoafi Kampung Yuruf, Emos Steven Sumel, Senin (28/9/2026).

“Akses ini lebih pada menuju pada tugu perbatasan MM 4.4. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas nama seluruh warga masyarakat Kampung Yuruf dan juga pada umumnya di Distrik Yaffi,"lanjutnya.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat pembekalan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, upaya peningkatan konektivitas di kawasan transmigrasi ini selaras dengan perubahan fokus dan strategi modernisasi kawasan transmigrasi.

“Yang dahulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Pulau Jawa, kini paradigmanya berubah menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut agar menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, masuknya investasi, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Menko AHY.