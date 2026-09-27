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Ikrar Setia di Puncak Jaya, 4 Anggota OPM Serahkan Senjata ke TNI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |14:35 WIB
Ikrar Setia di Puncak Jaya, 4 Anggota OPM Serahkan Senjata ke TNI
Pangkoops TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto menerima penyerahan senjata dan ikrar setia 4 mantan anggota OPM di Puncak Jaya. (Foto: {Puspen TNI)
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JAKARTA — Empat anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara resmi menyerahkan empat pucuk senjata api kepada TNI sebagai bagian dari proses reintegrasi dan komitmen kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prosesi penyerahan senjata dan ikrar setia ini berlangsung khidmat dalam Upacara Reintegrasi Nasional yang digelar di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu (26/9/2026). Senjata tersebut diserahkan langsung kepada Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto, S.I.P., M.M., M.T.

Keempat mantan anggota OPM tersebut adalah Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari OPM Kodap X/Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari OPM Kodap XXVIII/Yambi. Dalam upacara tersebut, mereka secara tegas membacakan ikrar penyerahan diri, mencium Bendera Merah Putih, serta menyerahkan persenjataan yang selama ini mereka kuasai.

Senjata yang diserahkan terdiri dari satu pucuk AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pistol revolver kaliber 9 mm, satu pistol Trailside Sig Arms kaliber .22 LR, dan satu pistol Combat kaliber 9 mm. Seluruh senjata selanjutnya diamankan dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan apresiasi atas keputusan keempat anggota tersebut untuk meninggalkan kekerasan dan kembali kepada keluarga serta masyarakat.

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