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Aksi Berani Jenderal Kopassus Datangi Markas OPM Pimpin Upacara HUT Ke-81 RI

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:28 WIB
Aksi Berani Jenderal Kopassus Datangi Markas OPM Pimpin Upacara HUT Ke-81 RI
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ugimba, Intan Jaya (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto memimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ugimba, Intan Jaya, Papua, Senin (17/8/2026). Ia bersama prajurit lainnya tampa mengenakan seragam bersenjata lengkap.

Jenderal Kopassus itu mengaku mendatangi langsung Markas TPNPB-OPM yang baru saja direbut untuk memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"OPM ancam HUT RI di Papua, TNI amankan pelaksanaannya," kata Lucky melalui Instagramnya.

Lucky mengatakan kehadirannya di lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan RI di Papua tetap berjalan.

"Saya datang sendiri ke Markas TPNPB-OPM yang baru saja direbut lalu menjadi Irup Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Ugimba Intan Jaya," ujarnya.

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Topik Artikel :
OPM KKB tni HUT Ke-81 RI HUT RI
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