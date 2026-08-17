Ragam Kuliner Jadi Jamuan Masyarakat Rayakan Kemerdekaan di Istana

JAKARTA - Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/8/2026), berlanjut setelah Upacara Detik-Detik Proklamasi selesai. Masyarakat yang hadir kemudian menikmati jamuan rakyat di halaman tengah Istana.

Berbagai hidangan kuliner disediakan untuk masyarakat yang telah mengikuti rangkaian upacara. Jamuan tersebut turut melibatkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan Istana.

Keterlibatan pelaku UMKM menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk ikut mengambil bagian dalam momentum nasional tersebut.

Salah seorang pelaku usaha Ayam Ancuur Juanda, Dyah, mengaku bangga karena usahanya terpilih menyediakan hidangan dalam jamuan rakyat. Ia mengatakan mendapat pesanan dalam jumlah cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Alhamdulillah, kita dapat pesanan 1.100. Jadi 700 porsi untuk pagi, 400 porsi untuk siang penurunan, sorean,” kata Dyah seraya berharap makin banyak UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

Kebahagiaan serupa dirasakan Cak Sikin, pelaku usaha kuliner Soto Ayam Ambengan. Ia mengaku senang bisa menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus berkumpul bersama pelaku UMKM lainnya.

“Ya sangat senang sekali kita di sini sangat bahagia, bisa berkumpul sesama pedagang, ramai. Mudah-mudah ini berkah untuk semua,” ucap Cak Sikin.