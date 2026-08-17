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Ketika Bahlil dan Purbaya Diteriaki Warga saat Joget di Karnaval HUT Ke-81 RI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |21:16 WIB
Ketika Bahlil dan Purbaya Diteriaki Warga saat Joget di Karnaval HUT Ke-81 RI
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di atas mobil karnaval HUT ke-81 RI (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Ribuan warga memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin (17/8/2026) malam. Mereka antusias menyaksikan karnaval Nusantara dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejumlah menteri yang ikut dalam parade kendaraan hias turut menjadi perhatian masyarakat. Dua di antaranya yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan kendaraan hias mulai melintas di kawasan Air Mancur Thamrin atau Bundaran HI sekitar pukul 20.00 WIB. Antusiasme warga semakin tinggi ketika kendaraan hias dari Kementerian ESDM serta kendaraan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melintas.

Bahlil dan Purbaya yang berada di atas kendaraan hias langsung mendapat sorakan dari masyarakat. Keduanya tampak mengenakan pakaian khas daerah saat mengikuti karnaval.

Bahlil terlihat aktif menyapa warga dengan melambaikan tangan. Ia juga tampak berjoget di atas kendaraan hias yang melintas di hadapan masyarakat.

"Mas Bahlil, Mas Bahlil Guanteng," teriak warga di kawasan Air Mancur Monas, Jakarta pada Senin.

Sementara itu, Purbaya juga mendapat perhatian warga yang menyaksikan parade. Dari atas kendaraan hias Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu RI, Purbaya terlihat membagikan kaus kepada masyarakat.

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