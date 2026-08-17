Prabowo Direncanakan Hadiri Karnaval HUT Ke-81 RI Sore Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri pagelaran karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Senin (17/8/2026) sore ini. Karnaval ini akan dilakukan beberapa saat setelah upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi mengenai kehadiran Presiden dalam kegiatan tersebut.

"Direncanakan seperti itu. Jika memungkinkan beliau juga akan ikut hadir," kata Prasetyo di halaman Istana Negara.

Diketahui, dalam karnaval ini akan ada parade kendaraan hias dari puluhan kementerian dan lembaga (K/L) yang akan melintasi sejumlah kawasan ikonik Jakarta.

Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif, Dessy Ruhati, mengatakan karnaval akan dimulai dari Monumen Nasional (Monas), melewati Bundaran Hotel Indonesia (HI), lalu berakhir di Taman Atas Skatepark.