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Kombes Jerrold Kumontoy Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI di Istana, Ini Profilnya

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |17:14 WIB
Kombes Jerrold Kumontoy Jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI di Istana, Ini Profilnya
Kombes Jerrold Kumontoy jadi Komandan Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI di Istana (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Komisaris Besar (Kombes) Polisi Jerrold Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi Komandan Upacara Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026) sore.

Kombes Jerrold Kumontoy merupakan jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003. Pria kelahiran Tomohon, 22 Februari 1979, itu sekarang menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan, Polda Kalimantan Timur.

Sementara cadangan Komandan Upacara yakni Kolonel Laut Febriyanto Adinugroho. Ia lahir di Probolinggo, 13 Februari 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut 2005 itu sekarang menjabat Komandan Satuan Udara Komando Armada 1.

Sedangkan Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengemban tugas pada Upacara Penurunan Bendera tergabung dalam tim bernama “Indonesia Adil Makmur”. Dalam formasi utama, Neeltje Deliana Insjowi Werimon, perwakilan Provinsi Papua, dipercaya sebagai pembawa bendera Merah Putih. Pelajar SMA Negeri 8 Jayapura tersebut akan mengemban salah satu tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka.

Posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan siswi Sekolah Rakyat.

Kemudian, Atanasius Meyllano Frans Yogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai Komandan Kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanahkan kepada Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Navazani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.

Untuk formasi lainnya, posisi Komandan Kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, Paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Pnb Bagus Setianto, yang saat ini menjabat sebagai Kapokops Flight FGS Skadud 5 Wingud 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

(Arief Setyadi )

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