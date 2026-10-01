Prabowo Lantik Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Prabowo Lantik Sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Baru (foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di jajaran kabinet dan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sejumlah pos strategis mengalami perombakan, mulai dari Menteri Koordinator hingga Wakil Menteri dan Kepala Badan. Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:

1. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia

2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono

3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman

4. Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir

5. Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji



6. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Drajad Hari Wibowo

7. Wakil Menteri Keuangan: Nurkholisoh Ibnu Aman

8. Wakil Menteri Keuangan: Luky Alfirman

9. Wakil Menteri Pertanian: Muhammad Saleh Mustafa

10. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Irwan Meilano

11. Kepala Kantor Staf Kepresidenan: Listyo Sigit Prabowo

12. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional: Dedy Prasetyo

13. Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Arianto Wibowo

14. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa: M. Fadil Imran

(Awaludin)

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