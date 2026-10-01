JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat baru di jajaran kabinet dan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sejumlah pos strategis mengalami perombakan, mulai dari Menteri Koordinator hingga Wakil Menteri dan Kepala Badan. Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo:
1. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman
4. Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir
5. Menteri Perindustrian: Muhammad Sarmuji
6. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Drajad Hari Wibowo
7. Wakil Menteri Keuangan: Nurkholisoh Ibnu Aman
8. Wakil Menteri Keuangan: Luky Alfirman
9. Wakil Menteri Pertanian: Muhammad Saleh Mustafa
10. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Irwan Meilano
11. Kepala Kantor Staf Kepresidenan: Listyo Sigit Prabowo
12. Kepala Badan Reforma Agraria Nasional: Dedy Prasetyo
13. Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Arianto Wibowo
14. Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa: M. Fadil Imran
(Awaludin)
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