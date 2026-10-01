Dukung Keputusan Prabowo Tunjuk Suyudi Jadi Kapolri, Sarmuji: Pemimpin Tegas ke Dalam

JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Baginya, Suyudi merupakan sosok tepat untuk memimpin Korps Bhayangkara.

"Fraksi Partai Golkar mendukung penuh pilihan Presiden. Komjen Suyudi adalah sosok yang tepat untuk memimpin Polri ke depan. Sesuai Undang-Undang Kepolisian, Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan DPR telah memberikan persetujuannya hari ini," ujar Sarmuji, Kamis (1/10/2026).

Menurut Sarmuji, Suyudi memiliki rekam jejak yang lengkap. Lulusan Akademi Kepolisian 1994 itu ditempa panjang di bidang reserse dan penyidikan, memimpin sejumlah satuan kewilayahan, menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, hingga dipercaya Presiden memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

"Komjen Suyudi bukan hanya penyidik yang andal, tetapi juga pemimpin yang tegas ke dalam. Saat menjabat Kapolda Banten, beliau tidak ragu menindak tegas anggotanya yang diduga tidak profesional dalam melayani laporan masyarakat. Ketegasan seperti inilah yang dibutuhkan Polri," kata Sarmuji.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menilai, kepemimpinan Suyudi di BNN membuktikan kemampuannya menghadapi kejahatan lintas negara. Apalagi, kata dia, BNN di bawah kepemimpinan Suyudi telah berhasil menangkap buronan internasional.