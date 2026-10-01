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Komjen Suyudi Bertolak dari Rumdin Menuju Pelantikan Kapolri

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |13:23 WIB
Komjen Suyudi Bertolak dari Rumdin Menuju Pelantikan Kapolri
Komjen Pol Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Rumah dinas (Rumdin) Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, mendadak ramai setelah dirinya mendapat persetujuan DPR sebagai calon Kapolri, Kamis (1/10/2026).

Pantauan Okezone di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Rumdin yang berada di Jalan Prof. DR. Satrio, Kuningan, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, menunjukkan aktivitas kepadatan. 

Pasalnya sekitar pukul 11.30 WIB rombongan kendaraan mobil milik Komjen Pol Suyudi mulai berdatangan ke area lokasi Rumdin, usai menjalani rapat fit and proper test di Kompleks DPR/MPR.

Selain itu, petugas keamanan pun terlihat melakukan pengawalan dan penjagaan di sekitar lokasi area rumah. Deretan mobil-mobil berwarna hitam juga terlihat terparkir di depan kawasan area Rumdin. 

Di sisi lain, Rumdin yang berada tepat di kawasan perkantoran dan pusat perbelanjaan ini juga mulai ramai saat memasuki waktu makan siang. Para pegawai kantoran terlihat berjalan kaki berlalu lalang di sepanjang trotoar untuk mencari lokasi istirahat dan tempat makan. 

Selanjutnya, pada pukul 12.30 WIB terpantau dirinya bersama rombongan mulai meninggalkan Rumdin menjelang pelantikan sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis siang. 

 

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