Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Dipastikan Lantik Kapolri Baru Komjen Suyudi Siang Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |12:31 WIB
Prabowo Dipastikan Lantik Kapolri Baru Komjen Suyudi Siang Ini
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) baru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026) siang. Suyudi akan menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

"Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Jakarta, Kamis.

Menurut Prasetyo, saat ini proses administrasi pelantikan sedang dipersiapkan. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota dalam rapat pleno tersebut. “Apakah secara aklamasi dapat disetujui?” kata Habiburokhman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245260/dpr_ri-VdRu_large.jpg
Puan: Komjen Suyudi Dilantik Prabowo Jadi Kapolri Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245284//menko_pmk-mk7t_large.jpg
Ditanya Kabar Diganti Sugiono, Menko PMK Pratikno Tertawa Terbahak-bahak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245266//polri-pRrP_large.jpg
Ditunjuk Prabowo Jadi Kapolri, Segini Harta Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245262//prabowo_subianto-pK4f_large.jpg
Prabowo Resmikan Renovasi Museum Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245256//komjen_suyudi-ycuO_large.jpg
Komjen Suyudi Hormat ke Eks Wakapolri Adang Daradjatun Usai Fit and Proper Test Calon Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245246//polri-0WTY_large.jpg
Tok! Komisi III DPR Sepakati Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Gantikan Listyo Sigit Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement