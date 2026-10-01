Prabowo Dipastikan Lantik Kapolri Baru Komjen Suyudi Siang Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) baru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2026) siang. Suyudi akan menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

"Rencana demikian, calon Kapolri yang baru akan dilantik oleh Bapak Presiden siang hari ini nanti," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Jakarta, Kamis.

Menurut Prasetyo, saat ini proses administrasi pelantikan sedang dipersiapkan. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagai calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota dalam rapat pleno tersebut. “Apakah secara aklamasi dapat disetujui?” kata Habiburokhman.