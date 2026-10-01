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Ditunjuk Prabowo Jadi Kapolri, Segini Harta Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |11:14 WIB
Ditunjuk Prabowo Jadi Kapolri, Segini Harta Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto
Ditunjuk Jadi Kapolri, Segini Harta Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto/Okezone
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JAKARTA - Komisi III DPR RI menyepakati Komjen Suyudi Ario Seto sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah menjalani fit and proper test dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Sebelum diajukan sebagai calon Kapolri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Presiden Prabowo melantiknya sebagai Kepala BNN pada 25 Agustus 2025.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 28 Maret 2026 untuk periode 2025, Suyudi tercatat memiliki total harta kekayaan Rp5,847 miliar. Dokumen tersebut berstatus verifikasi administratif lengkap dan mencatat Suyudi sebagai Kepala BNN.

Dari total tersebut, aset terbesar Suyudi berasal dari tanah dan bangunan senilai Rp4,6 miliar. Rinciannya terdiri atas dua aset properti yang sama-sama berada di Jakarta Selatan.

Dikutip dari situa resmi KPK, Kamis (30/9/2026), properti pertama berupa tanah dan bangunan seluas 176 meter persegi/225 meter persegi dengan nilai Rp2,4 miliar. Sementara aset kedua berupa tanah dan bangunan seluas 162 meter persegi/210 meter persegi yang dilaporkan bernilai Rp2,2 miliar.

Selain properti, Suyudi melaporkan alat transportasi dan mesin senilai Rp457 juta. Komponen tersebut terdiri atas sepeda motor Yamaha NMA AT tahun 2025 senilai Rp27 juta serta mobil Mini Cooper tahun 2022 senilai Rp430 juta.

 

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