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Listyo Masih Dampingi Prabowo di Hari Kesaktian Pancasila saat Suyudi Fit Proper Test Kapolri di DPR

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |10:24 WIB
Listyo Masih Dampingi Prabowo di Hari Kesaktian Pancasila saat Suyudi Fit Proper Test Kapolri di DPR
Listyo Masih Dampingi Prabowo di Hari Kesaktian Pancasila saat Suyudi Fit Proper Tes
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JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).

Mantan Kabareskrim ini menjadi salah satu tamu undangan sekaligus peserta upacara yang dipimpin langsung Prabowo.

Pantauan Okezone, Listyo tampak mengenakan pakaian dinas lengkap dan mengikuti prosesi upacara dari dekat mimbar bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Luar Negeri Sugiono.

Dalam beberapa momen, Listyo terlihat berdiri di belakang Prabowo saat Presiden berdoa di depan sumur Lubang Buaya. Listyo juga tampak berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sambil tersenyum.

Namun tidak hanya mengikuti upacara, Listyo juga turut mendampingi Prabowo saat Kepala Negara meninjau sekaligus meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila seusai upacara.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini hari Kamis atau Oktober 2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan renovasi museum Kesaktian Pancasila," kata Prabowo.

Setelah rangkaian acara kenegaraan di Lubang Buaya selesai, DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Kapolri baru, Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada DPR terkait pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Kapolri baru.

 

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