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Profil Kolonel Edo Sidharta Halilintar, Prajurit Elite Marinir yang Jadi Komandan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:42 WIB
Profil Kolonel Edo Sidharta Halilintar, Prajurit Elite Marinir yang Jadi Komandan Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Profil Kolonel Edo Sidharta Halilintar/Okezone
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JAKARTA –  Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026) pagi.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". 

Sementara Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar bertindak sebagai komandan upacara, dan perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitirana Nur Heru Wibawa.

Profil Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar

Kolonel Edo Sidharta Halilintar  merupakan perwira TNI Angkatan Laut yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 November 1980.

Pria berusia berusia 46 tahun saat ini berpangkat Kolonel dari korps Marinir, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi Edo akan pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal Marinir (Brigjen). 

 

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