Profil Kolonel Edo Sidharta Halilintar, Prajurit Elite Marinir yang Jadi Komandan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

, Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |09:42 WIB

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026) pagi.

Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Sementara Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar bertindak sebagai komandan upacara, dan perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitirana Nur Heru Wibawa.

Profil Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar

Kolonel Edo Sidharta Halilintar merupakan perwira TNI Angkatan Laut yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 25 November 1980.

Pria berusia berusia 46 tahun saat ini berpangkat Kolonel dari korps Marinir, tidak menutup kemungkinan sebentar lagi Edo akan pecah bintang menjadi Brigadir Jenderal Marinir (Brigjen).