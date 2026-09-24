12 Ranpur AAV Tiba di RI, Operasi Amfibi Korps Marinir Diperkuat

JAKARTA - Sebanyak 12 unit kendaraan tempur (Ranpur) amfibi Assault Amphibious Vehicle (AAV) tiba di Indonesia. Kedatangan gelombang pertama ini menjadi bagian dari pemenuhan 35 unit AAV untuk memperkuat kemampuan operasi amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Belasan Ranpur AAV tersebut tiba dan menjalani proses pembongkaran di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 22 September 2026, dikutip dari akun resmi marinir_tni_AL, Kamis (24/9/2026).

Kedatangan Ranpur disambut Asisten Logistik (Aslog) Pangkormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Efhardian didampingi Sahli A Bid Ops Pangkormar Kolonel Marinir Didiet Hendra Wijaya, Danmenkav 1 Marinir Kolonel Marinir Agus Setiyo Budi, serta Danyon Ranratfib 1 Marinir Letkol Marinir Muhan Solihan.

Rombongan kemudian meninjau kondisi dan proses penerimaan Ranpur. Setelah proses tersebut, kendaraan diturunkan ke truk oplegger untuk diberangkatkan menuju Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak.

Pengangkutan dilakukan dengan sistem pengikatan guna menjamin keamanan Ranpur selama perjalanan. Kehadiran AAV menjadi salah satu tonggak penting bagi Korps Marinir. Sebelumnya, Korps Marinir menerima 15 unit LVT-7A1 dari Korea Selatan pada 7 Desember 2009.

Sebagai kendaraan pendarat amfibi, AAV memiliki kemampuan untuk mendukung pergerakan pasukan dari laut menuju pantai hingga mencapai sasaran di darat.

AAV dirancang untuk membawa pasukan melintasi zona tempur perairan dan mampu menghadapi gelombang serta arus hingga Sea State 5.