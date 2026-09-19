Deretan Alutsista TNI Mejeng di Monas, Ada Helikopter hingga Tank Leopard

JAKARTA - TNI AD memamerkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dalam rangka TNI Fair 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian untuk memperingati HUT ke-81 TNI yang akan berlangsung pada 19–20 September 2026.

Pantauan di lokasi, sejumlah alutsista TNI AD berada di kawasan Monas sisi timur. Saat memasuki kawasan tersebut, booth Puspenerbad menyambut dengan menampilkan dua helikopter.

Dua helikopter itu masing-masing Bolcow BO-105 dan AS550 C3. Dua helikopter itu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang berkunjung untuk berfoto.

TNI AD juga membawa Astros II MK-6 yang merupakan alutsista sistem rudal yang memiliki kemampuan tembakan massal.

Selain itu, terdapat juga Tank Leopard 2 RI, Ranpur Badak 6x6, Meriam Caesar 155 mm, dan Multi-Mission System yang merupakan kendaraan peluncur rudal jarak pendek yang terintegrasi dengan platform kendaraan Vamtac.

Selain melihat, masyarakat yang hadir dalam TNI Fair juga diperbolehkan untuk menaiki beberapa alutsista. Di sana, bersiap prajurit yang siap menjelaskan sistem alutsista hingga berfoto bersama.

Sebagai informasi, TNI Fair menghadirkan pameran alutsista dan nonalutsista, informasi pendaftaran TNI, panggung hiburan dan atraksi prajurit TNI, serta Expo Teknologi Militer. Kegiatan ini juga dimeriahkan Bakti Kesehatan TNI, pameran komunitas kendaraan antik, pembagian 15.000 paket sembako, dan 30.000 porsi makanan gratis.