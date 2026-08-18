Prajurit Kodam Jaya Dikerahkan Bersihkan Sampah Sisa Pesta Rakyat di Monas

JAKARTA — Pesta Rakyat atau Malam Merdeka yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin malam, 17 Agustus 2026, berlangsung meriah. Namun, menyisakan banyak sampah.

Usai mengamankan rangkaian perayaan HUT ke-81 RI, sebanyak 400 personel Kodam Jaya bersama personel Polri dan petugas PPSU turun langsung membersihkan kawasan Monas. Dengan semangat gotong royong, personel gabungan menyisir sejumlah area Monas, mengumpulkan sampah, dan merapikan lingkungan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama perayaan kemerdekaan.

Keterangan resmi dari Pendam Jaya menyebutkan, kegiatan ini menjadi wujud bahwa pengabdian aparat tidak berhenti pada tugas menjaga keamanan.

Setelah memastikan masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan aman dan tertib, mereka kembali hadir untuk memastikan ruang publik tetap bersih dan nyaman. Monas sebagai ikon Ibu Kota merupakan ruang bersama yang kebersihannya menjadi tanggung jawab semua pihak.

Sinergitas TNI, Polri, dan petugas PPSU menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari menjaga keamanan hingga menjaga kebersihan, pengabdian terus berlanjut. Kemerdekaan bukan hanya dirayakan, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian dan gotong royong.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rangkaian Malam Merdeka di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Ia terlihat antusias menyambut 32 kendaraan hias.

Acara Malam Merdeka merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Acara ini menghadirkan atraksi berbasis kreativitas dan teknologi yang digelar di Kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

(Arief Setyadi )

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