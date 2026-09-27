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HUT Ke-81 TNI Digelar Sederhana, Panglima: Hanya Libatkan Siswa Secara Terbatas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |18:25 WIB
HUT Ke-81 TNI Digelar Sederhana, Panglima: Hanya Libatkan Siswa Secara Terbatas
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Yuwantoro W/Okezone)
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JAKARTA - Puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 mendatang akan digelar secara sederhana di Mabes TNI dan tidak melibatkan masyarakat umum secara luas. Upacara hanya akan diikuti peserta terbatas, termasuk sejumlah siswa dari sekolah-sekolah.

"Jadi memang HUT TNI sekarang dilaksanakan secara sederhana di Mabes TNI, karena pasukan yang ikut upacara ini banyak di daerah bencana," kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai menghadiri Festival Band Piala Panglima TNI 2026 di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).

Agus menjelaskan, personel TNI masih diterjunkan di sejumlah wilayah yang menghadapi bencana seperti Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Aceh untuk membantu penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

"Kemudian, (HUT TNI) secara sederhana di intern kita saja. Hanya melibatkan beberapa siswa-siswa dari secara terbatas mungkin sekolah-sekolah," katanya.

Sebelumnya, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI telah diisi berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari pameran alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Monas, kompetisi olahraga, lomba domino massal, mancing, hingga Festival Band Piala Panglima TNI 2026.

(Arief Setyadi )

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