Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KKB Papua Penembak Sopir Diburu Pasukan TNI

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |22:02 WIB
KKB Papua Penembak Sopir Diburu Pasukan TNI
Kapuspen TNI M Nas (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, pihaknya terus mengejar pelaku penembakan warga sipil yang disebut berprofesi sebagai sopir, Aris Sanda di Papua Pegunungan. Pelaku merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). 

"Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat, maupun  pengejaran terhadap pelaku," kata Nas saat ditemui di kawasan Monas, Sabtu (19/9/2026). 

Ia menegaskan, TNI selalu berkomitmen melaksanakan tugasnya terkait pertahanan negara. Menurutnya, TNI siap menjaga di garda terdepan. 

"TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara. Komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang ingin keluar dari NKRI, itu nggak bener. Apapun perintah, kami laksanakan. TNI siap selalu paling depan," ujarnya. 

Sebelumnya, TNI menurunkan pasukan untuk ikut mengejar pelaku KKB yang menembak warga sipil bernama Aris Sanda di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. TNI menegaskan KKB harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KKB Papua KKB TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243081/puspen_tni-kzx8_large.jpg
TNI Bentuk 5 Kodam Baru, Bakal Diumumkan pada Puncak HUT Ke-81 di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243080/navy_fair-4dLg_large.jpg
Navy Fair 2026 Dibuka, Warga Antusias Jajal Alutsista TNI di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243047/alutsista-8fR7_large.jpg
Deretan Alutsista TNI Mejeng di Monas, Ada Helikopter hingga Tank Leopard
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/337/3243035/tni-QrOY_large.jpg
Rangkaian HUT Ke-81 TNI, Ada Naval Parade hingga TNI Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242914/kolonel-iSD6_large.jpg
Cerita Kolonel Fuad, Calon Komandan Kapal Induk Pertama RI Berlayar dengan Garibaldi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/337/3242846/kapal_induk_garibaldi-yqBN_large.jpg
KSAL Pertimbangkan Bentuk Satuan Baru untuk Kapal Induk KRI Sriwijaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement