KKB Papua Penembak Sopir Diburu Pasukan TNI

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, pihaknya terus mengejar pelaku penembakan warga sipil yang disebut berprofesi sebagai sopir, Aris Sanda di Papua Pegunungan. Pelaku merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Dilaksanakan penguatan pengamanan masyarakat, maupun pengejaran terhadap pelaku," kata Nas saat ditemui di kawasan Monas, Sabtu (19/9/2026).

Ia menegaskan, TNI selalu berkomitmen melaksanakan tugasnya terkait pertahanan negara. Menurutnya, TNI siap menjaga di garda terdepan.

"TNI selalu komit melaksanakan tugas pertahanan negara. Komit mengamankan setiap jengkal tanah kita, jangan sampai ada yang ingin keluar dari NKRI, itu nggak bener. Apapun perintah, kami laksanakan. TNI siap selalu paling depan," ujarnya.

Sebelumnya, TNI menurunkan pasukan untuk ikut mengejar pelaku KKB yang menembak warga sipil bernama Aris Sanda di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. TNI menegaskan KKB harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.