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Sopir Travel Ditembak dan Dibakar, Polisi Temukan Peluru Laras Panjang Milik KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |04:00 WIB
Sopir Travel Ditembak dan Dibakar, Polisi Temukan Peluru Laras Panjang Milik KKB
Polisi Temukan Peluru Laras Panjang Milik KKB
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JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan selongsong peluru laras panjang saat melakukan evakuasi jasad sopir travel Aris Sanda (41) yang ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 milimeter serta satu buah tas yang berisi identitas korban,” kata Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo, Kamis (17/9/2026).

Yusuf memastikan, personelnya terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut, termasuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang terlibat.

“Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengejar dan menangkap pelaku kejahatan ini,” ujar Yusuf.

Saat ini pihaknya juga tengah mendalami informasi keterlibatan KKB wilayah Kodap III Ndugama yang diduga berada di sekitar lokasi kejadian.

“Ada informasi yang mengarah kepada kelompok Kodap III Ndugama yang berada di sekitar lokasi, namun informasi tersebut masih harus kami dalami dan verifikasi lebih lanjut,” tutur Yusuf.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan gangguan keamanan.

“Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai dugaan kekerasan terhadap masyarakat di wilayah Habema. Kami melakukan langkah penanganan secara profesional dan terukur, mulai dari pencarian, TPTKP, olah TKP, pengamanan barang bukti, hingga evakuasi korban,”pungkasnya.

 

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