BMKG: Bandung Diguncang 47 Kali Gempa Sejak Rabu

JAKARTA – Rangkaian gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan total 47 kali kejadian sejak Rabu (16/9/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa susulan terbaru terjadi pada Kamis (17/9/2026) pagi pukul 06.21 WIB dengan magnitudo (M) 2,7.

Pusat gempa dangkal tersebut berada di darat, tepatnya 27 kilometer di selatan Kabupaten Bandung dengan kedalaman 4 kilometer.

"Telah terjadi gempabumi mag: 2.7, lokasi: Pusat gempa berada di darat 27 km selatan Kab. Bandung, waktu: 17-Sep-26 06:21:05 WIB, kedlmn: 4 Km, gempa ini dirasakan (MMI): III Pangalengan, III Talegong, III Cisewu," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Plt. Kepala BBMKG Wilayah II, Ana Oktavia Setiowati, menjelaskan bahwa rentetan gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar aktif di darat.

"Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif," ujar Ana.