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1 dari 9 Wanita Korban Penyanderaan KKB Berhasil Diselamatkan, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |16:41 WIB
1 dari 9 Wanita Korban Penyanderaan KKB Berhasil Diselamatkan, Evakuasi Berlangsung Dramatis
1 dari 9 Wanita Korban Penyanderaan KKB Berhasil Diselamatkan
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TIMIKA – Satu dari sembilan wanita korban penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, berhasil dibebaskan dan dievakuasi ke Timika, Senin (14/9/2026).

Korban dibawa menggunakan helikopter Polri dari Kampung Bela 1 untuk mendapatkan perawatan medis.

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mengatakan tim sempat melakukan beberapa kali uji penerbangan sebelum akhirnya berhasil mencapai lokasi korban.

"Kami mengecek satu dari sembilan sandera yang selamat ini, ditangkap kelompok bersenjata. Kami dari kepolisian berhasil membawa satu dari sembilan korban yang disandera ke Timika," ujarnya.

Korban bernama Nemerina Wamang, warga Kampung Jinonin, Distrik Hoya. Setelah dievakuasi, korban langsung menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua Tengah, Jalan Agimuga Mile 32.

Proses evakuasi berlangsung dramatis, tim gabungan menghadapi berbagai kendala, terutama kondisi cuaca yang tidak menentu di wilayah pegunungan Papua Tengah.

Menurut Jermias, keberhasilan evakuasi tersebut diharapkan dapat menjadi awal untuk mengungkap rangkaian penyanderaan yang terjadi.

"Mudah-mudahan dengan upaya hari ini kita bisa membuka tabir pelaku penyanderaan," kata jenderal bintang satu tersebut.

Setelah tiba di Timika, korban belum langsung dimintai keterangan karena masih menjalani observasi dan pemulihan kondisi fisik maupun psikologis.

 

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