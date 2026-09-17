Breaking News! Operasi Pencarian 5 Jurnalis di Selat Sunda Resmi Dihentikan

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Banten memutuskan operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis dan tiga kru kapal di perairan Selat Sunda dihentikan. Keputusan ini diambil setelah SAR melaksanakan operasi selama 10 hari.

"Setelah tambahan 3 hari, Operasi SAR Gabungan pencarian para jurnalis hilang di Selat Sunda dihentikan," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad di Posko SAR Gabungan Marina Carita, Banten, Kamis (17/9/2026).

Keputusan ini diambil setelah Kansar Banten menggelar rapat evaluasi operasi pencarian bersama seluruh pihak terkait, salah satunya Gubernur Banten, Andra Soni.

Rapat ini juga turut dihadiri oleh pihak keluarga dari para jurnalis dan awak kapal yang sampai saat ini masih hilang kontak.

"Namun pencarian bukan disetop total karena apabila ada petunjuk atau tanda-tanda keberadaan mereka yang hilang, operasi akan dibuka kembali,"pungkasnya.

Diketahui, Tim SAR hari ini, Kamis (17/9) mengggelar operasi besar-besaran dengan mengerahkan total 24 unit kapal untuk menyisir area seluas 8.509 nautical mile persegi yang dibagi dalam 10 sektor pencarian.

Adapun kapal itu mengangkut 5 jurnalis. Sementara tiga orang lainnya merupakan kapten kapal, anak buah kapal, dan pemandu. Identitas mereka yang belum ditemukan di antaranya: