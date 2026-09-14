Basarnas Fokus Cari Korban KM Virgo Transport 8 yang Terapung

JAKARTA - Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menyampaikan hasil perkembangan terbaru terkait operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8. Hingga Senin (14/9/2026), sebanyak 114 orang berhasil dievakuasi.

"Telah terevakuasi 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 dalam kondisi meninggal dunia," kata Syafii dalam konferensi pers, Senin.

Syafii mengatakan, sebanyak 129 orang masih dilakukan pencarian. Jumlah tersebut merujuk data manifes kapal tersebut yang mengangkut 243 orang.

"Sehingga korban yang dilaporkan masih dalam pencarian sejumlah 129 penumpang," ujarnya.

Dalam operasi pencarian di hari kedua ini, Basarnas telah membagi enam sektor. Fokus operasi pencarian dilakukan terhadap korban yang masih terapung.